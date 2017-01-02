Piter.TV подводит итоги года. Выбираем главную персону-2019

Piter.TV решил подвести итоги уходящего года и выбрать самую запоминающуюся для Петербурга персону за последние 365 дней.

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"Наполеон" Олег Соколов

Историк СПбГУ в один холодный ноябрьский день стал самой громкой персоной для Петербурга и, пожалуй, для всей страны тоже. 9 ноября доцента выловили из реки Мойки, в которой он пытался утопить пакет с женскими останками. Чем дальше заходило дело, тем оказывалось страшнее: женские отрубленные руки принадлежали аспирантке того же вуза Анастасии Ещенко, которая, в придачу, была возлюбленной Соколова. Не счесть, сколько новостей об историке-расчленителе было написано за все это время, из последних сведений есть информация о том, что Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве девушки, оставили под арестом до апреля.

Губернатор Александр Беглов

Кроме того, что врио губернатора Петербурга занял пост градоначальника, он запомнился еще и показательным взаимодействием с пользователями сетей. Еженедельно Беглов отчитывался о решенных в городе и правительстве проблемах, делился планами в постах "ВКонтакте", читал комментарии. Правда, активные горожане до сих пор сетуют, что особенно острые из них удаляются.



Спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров

Председатель петербургского ЗакСа в 2019 году изобрел слово "телебонить", с помощью которого доходчиво объяснял депутатам из оппозиции свою мысль. Похоже, что он еще сплагиатил собственную научную статью пятилетней давности, точно стал инициатором создания рабочей группы по проверке деятельности профсоюзов (хотя законом такое вмешательство запрещено), отрицал наличие нарушений на муниципальных выборах (хотя в Петербург даже выезжала с проверкой ЦИК). В общем, деятельности не занимать, как и на поле муниципальных выборов, влияние на итоги которых приписываются именно ему.

Оксимирон и его поддержка фигурантов "Московского дела"

Известный артист, чьи тексты были на слуху практически у каждого пару лет назад, в 2019 году провел полноценную арт-трансляцию "Сядь за текст" в поддержку фигурантов нашумевшего "Московского дела". Музыкант сделал акцент на фрагментах из великих произведений, смысл которых можно превратно понять в современных реалиях. Внезапный для российского музыканта политический активизм отразился и в треках популярного баттл-рэпера.

Кошачий художник Владимир Румянцев

В октябре на 63-году жизни ушел из жизни петербургский художник, прославившийся своими живыми, эмоциональными и даже чуточку человечными котами. Домашние хвостатые на полотнах Румянцева живут своей насыщенной жизнью, грустят, ходят охотиться на задних лапах и беседуют с ангелами. Именно Владимир Румянцев сделал городских котов своим символом и подарил им узнаваемый красочный облик. Также художник подарил эмблему Музею кошки и картины Республике котов на Литейном проспекте.



Сергей Семак

Главный наставник петербургского "Зенита" за уходящий год старался показать себя в хорошем свете. Семак вошел в десятку лучших тренеров "Зенита", обогнав при этом некоторых видных спортивных наставников в нескольких категориях. При этом, под руководством Семака петербургский ФК выиграл чемпионат России впервые с 2015 года, а это не удавалось трем титулованным иностранным тренерам до него.



Форвард "Зенита" Артем Дзюба

Популярность нападающего главного петербургского футбольного клуба в 2019 году побила все рекорды. Имя Дзюбы поделило футбольных фанатов и обывателей на два лагеря: одни не уставали восхищаться форвардом, другим набило оскомину чрезмерным упоминанием футболиста. В этом году Дзюба отличился хорошими голами в матчах чемпионата России, стал объектом нападок фанатов "Спартака", воспитанником которого и был игрок, а также получил звание лучшего футболиста года.



Дирижер Теодор Курентзис

Руководитель оркестра, привлекающий не только почитателей музыки, но и внушительные средства за концерты со своим участием, запомнился Петербургу своим переездом в город. После шумного и конфликтного расставания с Пермским театром оперы и балета Курентзис перешел на работу в городской Дом радио со своим оркестром. С августа дирижер наполняет Петербург своей музыкой.

Также Курентзис отличился участием в арт-проекте "Дау" о Нобелевском лауреате Льве Ландау.



Пожилая вышивальщица из Ленобласти

Талантливая пенсионерка, которая искусно владеет цветными нитками и иглой, известна многим петербуржцам и жителям Ленобласти. Картины, которые помогают бабушке бороться с деменцией, стали не просто лекарством, а настоящим признанным искусством. На свой манер 81-летняя Юлия Алешичева изображает с помощью ниток животных и природу, копирует великие полотна и создает собственные сюжеты.

Loketski и художники городского стрит-арта

Загадочный городской аноним за год сделал несколько десятков арт-объектов на политические и социальные темы. Умка на мешках в водах канала Грибоедова, Буратинберг, урны для обид и отмытых денег. Художник не забыл отреагировать и на выбор Беглова градоначальником, и на циничные нарушения на муниципальных выборах, а также приделывал скульптурам видеокамеры вместо голов. Однако останавливаться на одном Loketski тоже будет неверно, поскольку за 2019 год и другие уличные художники привлекали СМИ, и не раз. Мы посвятили этой теме отдельный спецпроект.



Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев

Спортсмены неприятно удивили россиян своей выходкой осенью прошлого года: мужчины избили ногами и попавшимся под руку стулом троих человек. Поклонники и обыватели, в большинстве своем, не пощадили именитых игроков и призывали наказать "зазвездившихся" мужчин. Футболистов приговорили к реальным срокам, Кокорин и Мамаев успели прочувствовать прелести жизни, работая в тюрьме швеями. Выпустили футболистов в минувшем сентябре.

Впрочем, Кокорин старается забыть черный эпизод своей жизни и готовится бить (уже ногами) мяч на тренировках, а затем и матчах "Зенита", который дал футболисту шанс вернуться в команду.

Не забудьте выбрать главное событие 2019 года: подборку самого запоминающегося мы оставили здесь.