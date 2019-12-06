Режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

В настоящий момент разрешение на показ в кинотеатрах получили лишь две части из шести.

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины. В настоящий момент разрешение на показ в кинотеатрах получили лишь две части из шести. Об этом пишет РБК.

В письме кинорежиссер не соглашается с выводами тех людей, которые охарактеризовали одну из частей фильма как пропаганду порнографии. Хржановский отметил, что в "Дау", действительно, есть откровенные сцены, однако они являются частью художественного образа. Помимо прочего фильм может попасть под возрастные ограничения, однако комиссия Минкульта не должна мешать просмотру взрослой аудитории.

В создании биографического фильма о жизни Нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау, участвовал дирижер Теодор Курентзис, а также лауреат Нобелевской премии Дэвид Гросс. Роль самого ученого исполнил Курентзис. В отдельных эпизодах появляется украинский журналист Дмитрий Гордон, политики Михаил Добкин и Нестор Шуфрич, писатель Петр Листерман.

Ранее были названы самые популярные видео 2019 года на YouTube.

Видео: YouTube / Президентский центр Бориса Ельцина