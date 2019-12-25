Как подготовиться к осени в Петербурге и не заболеть

Мы поговорили с врачом-терапевтом Екатериной Сластиной и собрали советы о том, как укрепить иммунитет.

Хоть и последние летние недели в Петербурге довольно прохладные, совсем скоро начнется настоящая календарная осень. Мы поговорили с врачом-терапевтом Екатериной Сластиной и собрали советы, как подготовиться к дождливому периоду и не разболеться.

По мнению специалиста, сам по себе холод не вызывает ОРВИ: причиной заболеваний являются вирусы. Однако осенью человек больше времени проводит в помещениях, чаще контактирует с другими и реже проветривает комнаты, поэтому создаются идеальные условия для передачи вирусов. По этой причине в холодное время года возрастает активность многих сезонных инфекций. Кроме того, осенний воздух охлаждает слизистую, и при снижении температуры местная противовирусная защита может работать хуже, но связь между холодом и восприимчивостью к респираторным инфекциям действительно существует.

Влажность в Петербурге прежде всего влияет на ощущение температуры, да и ветер создает условия для потери тепла нашим организмов. Гораздо полезнее не укреплять иммунитет препаратами, а одеваться по погоде и не ходить долго в мокрой обуви. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Нужно ли пить витамины

Piter.TV поинтересовался, нужно ли с сентября начинать пить витамины. По словам терапевта, если вы полноценно питаетесь, принимать витамин C, цинк, магний и остальные витамины "на всякий случай" не надо. Основным источником витаминов и минералов остается разнообразное питание. Сдавать чекап на все витамины тоже не требуется, так как анализы назначают при симптомах или факторах риска конкретного дефицита.

Отдельная тема для северных регионов – это витамин D. С уменьшением солнечного света вероятность недостатка выше, однако необходимость анализа и дозу лучше определять индивидуально. Рутинный скрининг абсолютно всех здоровых взрослых на дефицит витамина D не имеет убедительно доказанной пользы. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Питание осенью

Углубляясь в тему питания, врач добавила, что переходить на более тяжелую пищу осенью необязательно. Если человек живет в отапливаемой квартире и не проводит весь день на морозе, в увеличении калорийности рациона нет необходимости.

Организму не нужны дополнительные булочки, жирное мясо или сладости только потому, что на улице стало +8 градусов. В целом формат питания действительно может немного меняться: хочется больше теплой еды – супов, каш, тушеных овощей. Это нормально и дает ощущение комфорта. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Как высыпаться в холода

Также мы затронули тему сна. Свет – один из главных регуляторов наших циркадных ритмов. Когда утром становится темнее, а дневного света меньше, некоторым сложнее просыпаться. В целом рекомендуется придерживаться стабильного режима: достаточная продолжительность сна – около 7-9 часов.

В заключение Екатерина Сластина собрала "осеннюю аптечку петербуржца". В нее добавили нормальный сон, прогулки и физическую активность, проветривание помещений и привычку мыть руки. А из обычной аптечки пригодятся термометр, парацетамол или ибупрофен на случай температуры и боли, солевой раствор для носа при сухости и насморке.

В сезон активной циркуляции респираторных инфекций вакцинация остается одной из основных мер профилактики гриппа, а хорошая вентиляция уменьшает концентрацию вирусных частиц в помещении. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Фото: Piter.TV