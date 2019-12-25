Эрмитажная премия 2026 года досталась Дель Монако и Швыдкому

Джанкарло Дель Монако и Михаил Швыдкой стали лауреатами премии Эрмитажа.

В Георгиевском зале Зимнего дворца 26 сентября состоялось вручение Эрмитажной премии. Лауреатами 2026 года стали итальянский театральный режиссер Джанкарло Дель Монако и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Награды победителям передали вице-премьер Татьяна Голикова и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Церемония прошла в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Губернатор Петербурга отметил, что премия отражает роль города как культурной столицы и вручается деятелям, которые сохраняют традиции мирового искусства и способствуют развитию культурных связей между странами.

Джанкарло Дель Монако поставил более 100 опер на крупнейших сценах мира. В 2024 году он получил российское гражданство. Михаил Швыдкой на протяжении многих лет поддерживает диалог с представителями культурного сообщества разных стран.

Эрмитажную премию учредили в 2023 году. Ее присуждают 2 деятелям культуры - одному российскому и одному иностранному - за вклад в сохранение и развитие культуры.

В 2025 году лауреатами премии стали руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и испанский танцовщик и хореограф Начо Дуато, а также певец и композитор Полад Бюльбюль Оглы и российский балетмейстер Борис Эйфман.

Ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Смольный