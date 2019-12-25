В Петербурге нашли водителя Mercedes, помешавшего пешеходам на переходе

Автоледи на Mercedes привлекли к ответственности за остановку на переходе.

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции установили водителя Mercedes E200, который нарушил правила дорожного движения на пешеходном переходе и создал помеху людям. Нарушение попало на видео, после чего сотрудники ведомства начали проверку.

Инцидент произошел 25 сентября. Во время мониторинга публикаций в интернете инспекторы обнаружили видеозапись с автомобилем, водитель которого при проезде пешеходного перехода не предоставил преимущество пешеходам.

Уже 26 сентября сотрудники ОБ ДПС с помощью комплекса "Безопасный город" установили владельца машины и остановили Mercedes. Собственницей автомобиля оказалась женщина. При этом в Госавтоинспекции не уточнили, находилась ли она за рулем в момент нарушения.

Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам. Кроме того, с автомобилистом провели профилактическую беседу.

Сам Mercedes направили в территориальный отдел полиции. Там специалисты должны проверить подлинность VIN-номера автомобиля.

В Госавтоинспекции заявили, что продолжают отслеживать нарушения ПДД, видеозаписи которых появляются в интернете. В ведомстве подчеркнули, что пешеходные переходы должны оставаться безопасными для участников дорожного движения.

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Фото: пресс-служба ГАИ