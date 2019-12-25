В Петербурге отменят ограничения, введенные из-за COVID-19 в 2020 году

В Петербурге с 1 октября отменят последние коронавирусные ограничения.

С 1 октября в Петербурге отменят ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение принято после предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленинградской области Наталии Башкетовой.

Ограничения начали действовать в городе 13 марта 2020 года. Впоследствии санитарные меры постепенно смягчались. К настоящему моменту в соответствующем документе остается только запрет на проведение массовых мероприятий без специального разрешения. С 1 октября это ограничение также прекратит действовать.

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Фото: Piter.tv