Бельский раскрыл детали соглашения между "Зенитом" и СШОР "Зенит"

"Зенит" и СШОР "Зенит" договорились о совместной подготовке футболистов.

Футбольный клуб "Зенит" и спортивная школа олимпийского резерва "Зенит" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Детали договора раскрыл президент Федерации футбола Петербурга Александр Бельский.

В рамках соглашения Академия "Зенита" и СШОР планируют проводить товарищеские матчи. Воспитанников спортивной школы также будут привлекать к турнирам, которые организует футбольный клуб.

По словам Бельского, сотрудничество позволит клубу и спортивной школе улучшить взаимодействие и использовать общие подходы к подготовке молодых футболистов. Также стороны планируют создать дополнительные возможности для воспитанников петербургских спортивных школ попасть в профессиональные команды.

Бельский отметил, что разные форматы взаимодействия будут прорабатываться для того, чтобы больше молодых игроков, занимающихся футболом в Петербурге, могли в дальнейшем попасть в профессиональные команды города.

Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга