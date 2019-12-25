Можно ли прививать питомцев от бешенства в Петербурге: ветеринары о ситуации с "Мультиканом-8"

После появления сообщений о гибели животных партия препарата начала изыматься и отзываться.

После сообщений о гибели собак в Ярославской области, которую владельцы связывают с вакцинацией от бешенства, у владельцев домашних животных возникают вопросы о безопасности препаратов. Речь идёт о вакцине "Мультикан-8" серии №20 производства компании "Ветбиохим".

На момент публикации окончательная причина произошедшего не установлена. Однако 19 августа "Ветбиохим" опубликовал официальный комментарий по ситуации. Компания сообщила, что направила специалистов в Ярославскую область для изучения обстоятельств, а также начала отзыв серии №20 до выяснения причин. Сейчас проводится повторный контроль качества вакцины и условий её производства, а архивные образцы препарата подготовлены для независимой экспертизы. В компании подчеркнули, что официальных рекламаций и обращений по поводу препарата к производителю на данный момент не поступало.

Производитель также отмечает, что сама по себе вакцинация не позволяет установить причинно-следственную связь между применением препарата и гибелью животных. По его данным, серия №20 была выпущена с соблюдением технологических требований и прошла контроль качества. Всего было реализовано 60 тыс. доз этой серии более чем в 10 регионах России, при этом сообщений о нежелательных поствакцинальных реакциях из других регионов в компанию не поступало.

Что говорят ветеринары

Ветеринар-терапевт петербургской клиники "Ветеринарный госпиталь" Богдан Датский сообщил Piter.TV, что в его учреждении не было данной вакцины серии №20.

Сейчас партия вакцин серии №20 массово отзывается и изымается для дальнейшей проверки. Более подробных комментариев по данной ситуации мы, к сожалению, дать не можем, поскольку лично с подобными случаями в нашей клинике не сталкивались. В нашем госпитале вакцин данной серии не было. Богдан Датский, ветеринар-терапевт

По его словам, в целом поводов для паники из-за вакцинации нет: современные вакцины считаются относительно безопасными, хотя индивидуальную реакцию организма заранее предугадать невозможно. После прививки, отмечает Датский, за состоянием животного необходимо внимательно наблюдать. Небольшое недомогание, снижение активности или аппетита в течение суток может быть нормальной реакцией. Если же симптомы выражены, сохраняются дольше суток или беспокоят владельца, стоит обратиться к лечащему ветеринарному врачу.

Ветеринар клиники СитиВет Артём Журавков также не сообщил о проблемах с вакцинами в своей практике. По его словам, сейчас в его клинике используют "Рабикс", "Рабикан", "Мультикан-8", "Астерион" и "Биокан".

У нас вопросов к вакцинам нет. Осложнений нет. Артём Журавков, ветеринар

Он добавил, что среди возможных реакций после вакцинации могут встречаться недомогание, местная сыпь и покраснение, однако в его практике такие случаи крайне редки. При появлении каких-либо осложнений, по словам ветеринара, следует обратиться в клинику.

Журавков также считает современные вакцины безопасными и исключает возможность заражения животного непосредственно препаратом:

Все вакцины инактивированные и заражение исключено. Опасности лично я не вижу. Артём Журавков, ветеринар

Более критическую оценку препаратам "Мультикан", "Мультифел" и "Астерион" дал ветеринар Евгений Любовенко. Все эти вакцины, по его словам, производит "Ветбиохим". Специалист назвал их "второсортным продуктом".

Любовенко рассказал, что за время его практической работы в России ему встречались кошки и собаки, привитые этими препаратами, у которых впоследствии наблюдались ярко выраженные симптомы калицивироза, панлейкопении, чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. При этом ветеринар подчеркнул, что ни одна вакцина не гарантирует 100% защиты от инфекции. По его словам, при заражении вакцина должна прежде всего снижать тяжесть заболевания:

Если вакцина пробьётся, инфекция будет протекать легче. Евгений Любовенко, ветеринар

Однако, по словам Любовенко, в его собственной практике наблюдалась обратная картина:

Мои клинические случаи были наоборот: на фоне вакцинации препаратами компании "Ветбиохим" инфекции протекали тяжелее, чем у невакцинированных животных. Евгений Любовенко, ветеринар

Таким образом, специалисты пока не дают единой оценки ситуации. В "Ветбиохиме" проводят проверку серии №20 и независимую экспертизу, а причинно-следственная связь между вакцинацией и гибелью собак официально ещё не установлена. При этом работающие с животными ветеринары отмечают, что в их собственной практике массовых проблем с вакцинами они не наблюдали. Для владельцев животных специалисты рекомендуют прежде всего следить за состоянием питомца после вакцинации и при выраженном или длительном недомогании обращаться к ветеринару.

Фото: Piter.TV