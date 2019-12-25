На Заневском проспекте "ТЭК СПБ" не устранила просадку асфальта в срок

ГАТИ объявила предостережение "ТЭК СПБ" из-за просадки асфальта.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга объявила предостережение АО "ТЭК СПБ" из-за неустраненной просадки асфальта на Заневском проспекте. Об этом стало известно из данных Генеральной прокуратуры.

Ремонтные работы на участке от дома № 35 до дома № 51, корпус 2, проводились по ордеру ГАТИ № У-2377/2024 от 14 мая 2024 года. Документ закрыли 29 октября 2025 года.

В августе 2026 года специалисты "Центрального управления региональных дорог и благоустройства" обнаружили просадку покрытия в районе гарантийного шурфа у дома № 35. 21 августа компанию уведомили о необходимости устранить дефект. Однако по состоянию на 2 сентября работы выполнены не были. Согласно правилам благоустройства, на устранение такого нарушения отводится 10 дней. В действиях АО "ТЭК СПБ" усмотрели признаки административного правонарушения.

АО "ТЭК СПБ" является теплоснабжающей организацией, принадлежащей Петербургу. По данным "Контур.Фокус", генеральным директором компании является Вадим Бравве. Согласно представленным данным, в 2025 году выручка организации составила 43,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,63 млрд руб. Компания также выступает ответчиком в 28 арбитражных делах на общую сумму 63,49 млн руб.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)