Прививки, анализы и личная гигиена: врач Елизаветинской больницы рассказала, как избежать заражения гепатитом

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом – дата, призванная напомнить о важности профилактики, своевременной диагностики и лечения вирусных гепатитов.

Многие формы заболевания могут долгое время протекать практически бессимптомно, из-за чего человек узнает о диагнозе уже на поздних стадиях. При этом часть вирусных гепатитов можно предотвратить с помощью вакцинации, а некоторые – успешно вылечить при своевременном обращении к врачу.

О том, чем отличаются гепатиты, кто находится в группе риска, какие симптомы нельзя игнорировать и как снизить вероятность заражения, рассказала начальник отдела-врач-эпидемиолог эпидемиологического отдела, врач высшей квалификационной категории СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница" Ольга Владимировна Ширай специально для Piter.TV.

– Что такое вирусные гепатиты и чем отличаются гепатиты A, B, C, D и E друг от друга?

– Если говорить простым языком, то вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний, при которых органом "мишенью" является печень. Классические болезни "грязных рук" – это гепатиты А и Е. При гепатите А, как правило, всё заканчивается выздоровлением. А вот гепатит Е для будущих мам, особенно на поздних сроках беременности, может быть очень опасен, вплоть до угрозы жизни. Но, к счастью, вирусный гепатит Е редко регистрируется в нашей стране. Тогда как Индия, Китай и Турция являются эндемичными странами по этой инфекции. Гепатиты В, С и D – совершенно другая история. Они передаются иначе – преимущественно через кровь. Гепатит С – называют "ласковым убийцей", т.к. он может долгие годы никак не проявляться, при этом постепенно разрушать печень и переходить в хроническую форму. Что касается гепатита D – он как "паразит" может "жить" только вместе с гепатитом В и делает его течение гораздо тяжелее.

– Какие виды гепатита сегодня наиболее распространены?

– Наиболее распространены гепатит A и гепатит C. Гепатит B также сохраняет высокую распространённость, особенно в определённых возрастных и социальных группах. Однако важно помнить, что против гепатитов А и В существует надежное оружие – вакцинация, тогда как против гепатита С эффективной вакцины пока не разработано.

– Правда ли, что человек может долгое время не подозревать о наличии гепатита? Почему заболевание часто называют "тихим"?

– Абсолютная правда. Гепатиты В и С называют "тихими" убийцами, потому что они долгие годы не дают о себе знать. Никакой боли или желтухи – только лёгкая усталость. Поэтому врачи рекомендуют сдавать анализы, даже если кажется, что вы здоровы.

– Какие первые симптомы должны насторожить человека и стать поводом обратиться к врачу?

– Не игнорируйте немотивированную слабость, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье, потемнение мочи (цвета крепкого чая) и обесцвечивание кала. Даже если просто желтеют белки глаз – это повод обратиться за медицинской помощью для обследования.

– Кто находится в группе повышенного риска по заражению вирусными гепатитами?

– В группе риска по гепатитам В, С и Д – медицинские работники, пациенты отделений гемодиализа, лица, имеющие беспорядочные половые контакты, потребители инъекционных наркотиков, а также дезадаптированные группы населения. При гепатите А группа риска дети 7-14 лет, при гепатите Е – беременные женщины.

– Какими путями передаются разные виды вирусного гепатита? Какие заблуждения о путях передачи встречаются чаще всего?

– При вирусных гепатитах A и E – путей передачи может быть три – водный, контактно-бытовой и пищевой, а механизм передачи один – фекально-оральный, то есть через загрязнённую воду, пищу и, что особенно важно в быту, через немытые руки. Гепатиты B, C и D имеют парентеральный путь передачи (через кровь), а также половой и вертикальный (от матери к ребенку). Самое распространённое заблуждение: думать, что гепатитами B и C можно заразиться через посуду, кашель, поцелуй. Это исключено. Однако в случае с гепатитом А игнорирование банальных правил гигиены может стать прямым путем к заражению.

– Можно ли заразиться вирусным гепатитом в быту – через посуду, объятия, рукопожатия или поцелуи? Передаётся ли заболевание от матери к ребёнку?

– Частично я ответила на этот вопрос выше. Через посуду (за исключением гепатита А), объятия и поцелуи заразиться нельзя. Что касается передачи от матери к ребенку – риск существует при гепатитах B, Д и С, но современная медицина позволяет снизить эти риски практически до нуля.

– Какие прививки существуют против вирусных гепатитов и кому они рекомендованы?

– Вакцинация против гепатита В – прививка "по умолчанию" для всех (детей вакцинируют ещё в роддоме). Но в первую очередь она необходима медработникам, пациентам с заболеваниями печени, тем, кто находится гемодиализе, потребителям инъекционных наркотиков, людям с беспорядочными половыми контактами, ВИЧ-инфицированным, а также родственникам носителей вируса и туристам, планирующим посетить регионы с высоким уровнем циркуляции вируса. Вакцинация против гепатита А показана путешественникам, т.к. его чаще "привозят" из поездок в жаркие страны, также среди приоритетных групп – дети с года, работники общепита и коммунальных служб, пациенты с хроническими заболеваниями печени.

– Может ли человек с хроническим вирусным гепатитом вести обычный образ жизни, работать, заниматься спортом и создавать семью?

– Да. Человек может работать, иметь семью и рожать здоровых детей. Главное условие – регулярное наблюдение у профильного специалиста, как правило это врач инфекционист.

– Какие меры профилактики помогут снизить риск заражения вирусными гепатитами?

– Во-первых, вакцинация против гепатитов A и B. Во-вторых, использование только одноразового и/или стерильного инструмента и расходных материалов в медицине и косметологии. В-третьих, барьерная контрацепция и личная гигиена.

– На что следует обращать внимание при посещении стоматологов, косметологов, тату- и маникюрных салонов?

– Перед процедурой обратите внимание на несколько простых вещей: есть ли в кабинете кожные антисептики, дезинфицирующие средства, оборудование для стерилизации и одноразовые расходные материалы (иглы/насадки и т.д.). Важно, чтобы специалисты перед манипуляций обработали руки и надели перчатки. Не стесняйтесь спрашивать, как обрабатываются инструменты. Наличие даже незначительных следов загрязнения на рабочей поверхности или инструментах – это обоснованный повод усомниться в добросовестности учреждения и отказаться от процедуры.

Фото: Пресс-служба Елизаветинской больницы