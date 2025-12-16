Что такое рассеянный склероз: невролог Елизаветинской больницы ответила на главные вопросы о заболевании

Многие слышали об этом недуге, но далеко не все понимают, что он из себя представляет на самом деле.

11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза. Это хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое может существенно влиять на качество жизни. Многие слышали об этом недуге, но далеко не все понимают, что он из себя представляет на самом деле. Врач-стажёр неврологического отделения № 3 Елизаветинской больницы Алёна Басина рассказала Piter.TV, как распознать первые симптомы рассеянного склероза, почему он возникает, можно ли его вылечить, и как современная медицина помогает пациентам сохранять активность на долгие годы.

– Что такое рассеянный склероз простыми словами? Имеет ли болезнь отношение именно к возрастному ухудшению памяти?

– В обиходе мы часто используем слово "склероз", говоря о нарушениях памяти. Но, вопреки расхожему мнению, рассеянный склероз не имеет к ним никакого отношения. Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, при котором поражается наша центральная нервная система. Говоря простыми словами, иммунная система пациента атакует миелин – это особое вещество, которое в большом количестве присутствует в головном и спинном мозге. При этом возникает воспаление, которое мы можем видеть на МРТ, и в результате образуется бляшка. Поражённый участок подвергается склерозу, образуется что-то вроде шрама в центральной нервной системе.

– Насколько распространён рассеянный склероз сегодня?

– Это заболевание распространено во всех странах мира, однако частота встречаемости неоднородна: чем ближе человек живет к экватору, тем реже встречается рассеянный склероз, и, соответственно, чем севернее живет человек, тем выше распространенность заболевания. Существуют данные о том, что распространенность рассеянного склероза в последние годы возрастает.

– Почему возникает рассеянный склероз?

До конца ответить на этот вопрос пока что невозможно. Существует достаточно много потенциальных причин, например, высока роль генетических факторов: мутации в определенном гене, который участвует в функционировании иммунной системы, связаны с большей частотой и с худшим течением рассеянного склероза.

Также существуют данные о том, что на развитие заболевания влияют вирусы герпеса, например, вирус Эпштейна – Барр. Они приводят к инфекционному мононуклеозу. Если инфекция протекала с клиническими проявлениями, риск возникновения рассеянного склероза выше.

Сейчас много говорят и о роли витамина D. Это подтверждает и статистика о более высокой распространенности заболевания в северных регионах. У пациентов с рассеянным склерозом дефицит витамина D может приводить к более серьезным осложнениям.

Таким образом, можно сказать о том, что патогенез рассеянного склероза очень сложный. Но многое мы уже знаем и, будем надеяться, узнаем еще больше.

– Есть ли наследственная предрасположенность к заболеванию?

– Да, наследственная предрасположенность к рассеянному склерозу существует. Например, доказано, что намного выше шанс возникновения рассеянного склероза у близнецов и у сиблингов, то есть у родных братьев и сестер. Если один из них болеет рассеянным склерозом, намного выше вероятность, что второй также заболеет.

– Какие первые признаки заболевания должны насторожить человека?

– Рассеянный склероз на английском языке звучит как "Multiple sclerosis", то есть множественный склероз. Картина заболевания разнообразна. В зависимости от того, где произошло поражение (в головном или в спинном мозге), а также от того, какой участок был затронут, клинические проявления могут быть различными. Пациента может насторожить резкое снижение зрения на один глаз, боль в глазу, в том числе при его движении. Это относится к признакам так называемого ретробульбарного неврита.

Среди проявлений рассеянного склероза можно выделить снижение чувствительности в одной половине тела или гемипарез – слабость в руке и ноге с одной стороны тела. Также это может быть, например, нарушение мочеиспускания. Молодые пациенты говорят о том, что внезапно у них появилось недержание мочи, нарушение функции тазовых органов. Среди клинических проявлений рассеянного склероза встречается поражение мозжечка: в этом случае у пациентов наблюдается неустойчивость при ходьбе, снижение точности движений. При поражении больших полушарий мозга может возникать снижение памяти, внимания, когнитивных функций.

Но важно понимать, что каждый из перечисленных признаков может быть лишь одним из симптомов. Из-за того, что рассеянный склероз обладает разнообразной клинической картиной, он способен маскироваться под инсульт, или другие заболевания демиелинизирующего спектра, например, оптиконевромиелит (воспалительное заболевание центральной нервной системы, поражающее преимущественно зрительный нерв и спинной мозг - прим. ред.) Поэтому все-таки рекомендуется при появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачу и не пытаться поставить себе диагноз.

– Какие исследования помогают подтвердить диагноз?

Диагностика складывается из нескольких этапов. Первый из них – это консультация врача-невролога, который опрашивает пациента на предмет каких-либо жалоб, проводит осмотр с помощью неврологического молоточка и определяет, что доминирует в клинической картине. С помощью хорошего неврологического осмотра опытный врач может определить примерный очаг поражения: мозг, спинной мозг или мозжечок.

Вторым этапом будет обязательное выполнение МРТ (чаще всего - головного мозга и шейного отдела позвоночника) с контрастированием. Оценивается состояние спинного мозга, наличие бляшек, то есть очагов склероза, где есть повреждение нервной ткани. Дополнительное введение контраста позволяет нам оценить активность процесса: мы смотрим по МРТ, накапливают ли бляшки контрастное вещество.

Следующим этапом диагностики, как правило, является спинномозговая пункция. Выполняется прокол между четвёртым и пятым поясничным позвонками, забирается спинномозговая жидкость и проводится анализ. Обычно это общий анализ и специфические тесты на антитела. Могут быть назначены дополнительные исследования, если имеются сомнения в диагнозе и требуется исключить другие причины данной клинической картины.

– Можно ли полностью вылечить рассеянный склероз? Какие современные методы лечения доступны пациентам?

– К сожалению, на данный момент полностью вылечить рассеянный склероз не представляется возможным. Но будем надеяться, что в будущем появятся продвинутые методы терапии, которые смогут обеспечить полное излечение заболевания. В настоящий момент доступно несколько видов лечения. Во-первых, это терапия, направленная против обострения болезни, к которой относится введение противовоспалительных препаратов, в частности, глюкокортикостероидных. Также иногда проводится плазмаферез – это процедура, при которой плазма крови с антителами, поражающими миелин, отфильтровываются, и пациенту возвращается плазма без этих антител.

Кроме того, доступна терапия препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза. Сокращенно для них используется аббревиатура – ПИТРС. Они имеют разные механизмы действия, но наибольший интерес сейчас представляют моноклональные антитела, которые разрабатываются для точечного воздействия на патогенез рассеянного склероза. Многие из них показывают очень высокую эффективность, предотвращают инвалидизацию пациентов, увеличивают продолжительность ремиссии.

– Какие меры нужно принимать пациентам, чтобы снизить риски обострения рассеянного склероза?

– В терапии не стоит забывать о здоровом образе жизни и о реабилитации. Доказано, что курение увеличивает как риск рецидива рассеянного склероза, так и тяжесть его обострения. Кроме того, ожирение ускоряет инвалидизацию при рассеянном склерозе и тоже увеличивает риск обострения. Также пациентам рекомендуется следить за уровнем витамина D. В арсенале современных неврологов есть препараты, с помощью которых можно корректировать синдром хронической усталости, синдром гиперактивного мочевого пузыря, повышение мышечного тонуса. Для пациента с рассеянным склерозом чрезвычайно важна реабилитация, которая позволяет снизить риск инвалидизации и как можно дольше оставаться активным членом общества.

Фото: Пресс-служба Елизаветинской больницы