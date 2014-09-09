На Васильевском острове начали снос недостроенного жилого дома

После завершения работ участок приведут в порядок.

В Василеостровском районе Петербурга начался демонтаж самовольного объекта незавершенного строительства. Работы ведет Комитет по контролю за имуществом города.

Специалисты разбирают конструкции недостроенного жилого дома на 9-й линии. В рамках демонтажа будут убраны подземные и надземные железобетонные элементы, включая свайное поле, ростверки, часть фундамента и строительные котлованы.

Земельный участок ранее передали инвестору для возведения жилого дома. Однако реализовать проект не удалось, поскольку он не соответствовал требованиям по инсоляции и санитарно-защитной зоне. Впоследствии договор с инвестором был расторгнут по решению суда, а компания-застройщик прекратила деятельность.

Работы проходят в условиях плотной городской застройки рядом с жилыми домами и инженерными сетями. Демонтаж выполняют поэтапно, контролируя состояние соседних зданий и коммуникаций.

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