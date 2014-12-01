Из Шкиперского протока извлекли тело мужчины

Труп погибшего передали сотрудникам полиции.

При купании в Шкиперском протоке в Петербурге утонул мужчина. Его тело обнаружили в 7 метрах от берега на глубине 3 метров. Труп извлекли из воды и передали сотрудникам полиции, пишет 27 июля телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на МЧС России. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются, проводятся необходимые проверки.

Спасатели в очередной раз напоминают об опасности купания в незнакомых местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также просят следить за своими детьми.

Ранее на Piter.TV: во Всеволожском районе Ленинградской области тоже произошла трагедия на воде. В поселке Лесное в ручье Стеклянный утонул молодой мужчина 1999 года рождения. Тело достали спасатели Шлиссельбурга.

Фото: Piter.TV