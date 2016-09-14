На оздоровление Суздальских озёр потратят 27,35 млн рублей

Две протоки Суздальских озёр ждёт экологическая реанимация.

В Петербурге объявлен конкурс на экологическое оздоровление гидросистемы Суздальских озёр. Начальная цена контракта составляет 27,35 млн рублей, следует из данных госзакупок.

Работы пройдут на двух протоках — между Верхним и Средним, а также между Средним и Нижним Большим Суздальскими озёрами. Весь комплекс разбит на восемь этапов. Самый дорогой из них оценивается почти в 9,94 млн рублей.

Заявки от подрядчиков принимаются до 31 августа, итоги конкурса подведут 3 сентября. Согласно условиям, работы должны завершиться до 31 декабря 2027 года. В 2026 году на проект предусмотрено 17,3 млн рублей, в 2027-м — ещё 10 млн. Подрядчик также должен будет дать 12-месячную гарантию на выполненные работы.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Финского залива в Петербурге выпустили трех спасенных тюленей.