В США рассказали о проблемах, с которыми столкнется киевский режим в скором будущем.

Украина по итогам российской специальной военной операции может оказаться несостоявшимся государством. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена.Западный обозреватель заметил, что международные союзники киевского режима из стран коллективного Запада все меньше прилагают усилий для того, чтобы предотвратить крах европейской страны. В частности, роль Вашингтона сократилась только до технологической и разведывательной поддержки властей с Банковой улицы.

А "мешок" передали европейцам, которым, похоже, нечего в него положить... Я вижу, что украинский конфликт складывается очень неблагоприятно для Украины. Я вижу вероятность того, что Украина превратится в несостоявшееся государство с уменьшившейся территорией, ограниченным доступом к мировой экономике и без каких-либо оснований для вступления в НАТО или Евросоюз, к чему она стремится. Час Фриман, эксперт

Аналитик Фриман: США и ЕС по факту находятся в состоянии войны с Россией.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen