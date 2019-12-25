В колпинской школе №454 открыли кабинет "Школа спасателей МЧС"

Новая площадка предназначена для освоения навыков безопасного поведения, оказания первой помощи и основ спасательного дела.

В школе №454 Колпинского района Петербурга начала работу специализированная учебно-практическая площадка "Школа спасателей МЧС". Проект был реализован благодаря победе учебного заведения в программе "Твой бюджет в школах", сообщили в городском управлении МЧС.

В декабре 2025 года школа выиграла конкурс и получила субсидию из городского бюджета. Старшеклассники предложили более десяти инициатив, подготовив смету, 3D-визуализацию и график работ. Наибольшее количество голосов учащихся получил проект создания кабинета спасателей.

Новая площадка предназначена для освоения навыков безопасного поведения, оказания первой помощи и основ спасательного дела. В кабинете оборудованы зоны управления дронами на симуляторе, подготовки к этапам "Политрук" и "Топограф" игры "Зарница 2.0", отработки надевания боевой одежды пожарного и общевойскового защитного костюма, оказания первой помощи, разборки и сборки оружия, VR-моделирования чрезвычайных ситуаций, лазерный тир и зона для теоретических занятий.

Открытие кабинета стало продолжением системной работы школы по формированию у детей культуры безопасности, ответственности и готовности прийти на помощь в экстренной ситуации.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

