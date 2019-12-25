Перед судом в Петербурге предстанет повредившая чужую иномарку

Материальный ущерб владельцу машины составил 43 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщило надзорное ведомство 28 сентября.

В марте женщина нанесла множественные удары ногами по кузову автомобиля BMW, который был припаркован возле дома на Петербургском шоссе. Материальный ущерб владельцу машины составил 43 тыс. рублей.

По словам обвиняемой, она не смогла проехать на своем транспортном средстве во дворе: дорогу перекрыло авто потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга повредил могилу на кладбище после того, как заметил "движение" у надгробия.

Фото: Piter.TV