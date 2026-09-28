Лидеры сферы строительства Петербурга обсудили ключевые вопросы отрасли

XVII Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс" прошла в Санкт‑Петербурге и собрала ведущих экспертов отрасли. Ключевым событием деловой программы стала пленарная сессия с участием руководителей строительного сектора — на ней развернулась дискуссия о воплощении отраслевых стратегий и реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил портал "Строительный Петербург".

Статс‑секретарь­ –заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек акцентировал внимание на меняющихся ожиданиях петербуржцев.

У нас граждане формируют не просто вызов с точки зрения жилья, квадратных метров. Мы хотим с вами жить в комфортной среде: поликлиники, больницы, школы и вся необходимая инфраструктура. Надо работать над созданием таких условий, используя все меры поддержки в рамках инфраструктурного меню Юрий Муценек, статс‑секретарь­ –заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

В ходе заседания участники также рассмотрели эффективность государственных мер поддержки и вопросы цифровизации строительной сферы. О результатах работы стройкомплекса в 2026 году рассказал вице‑губернатор города Николай Линченко.

Несмотря на сложности, развитие города остаётся стабильным — этому способствуют масштабные проектные решения и продуманное генпланирование. Уже достигнут показатель свыше миллиона квадратных метров жилья, причём акцент сделан на сбалансированности: каждый новый жилой объект обеспечивается необходимой социальной инфраструктурой. За последние 3–4 года удалось ликвидировать дефицит соцобъектов — тогда ежегодно вводилось 100–130 объектов, сейчас темп снижен до 79 в год: это отражает переход от "догоняющего" строительства к поддержанию устойчивого баланса. Важная тенденция — активное участие инвесторов: свыше 65 % соцобъектов возводится за их счёт. Благодаря системному, "ковровому" подходу в новых районах формируются по‑настоящему комфортные условия для жизни. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В рамках ворк-шопа "РСК Экспо" участники конференции ознакомились с экспозицией, посвященной трансформации системы подготовки кадров для строительной отрасли. Также совместные проекты представили ведущие строительные вузы и колледжи Петербурга.

Видео: "Строительный Петербург"