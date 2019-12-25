Отмена Канье Уэста: к организатору концертов в Петербурге подали иски на 1,4 млн рублей

Поклонники рэпера, так и не дождавшись его выступления в России, просят вернуть деньги за билеты.

Покупатели билетов на несостоявшиеся концерты Канье Уэста в Петербурге обратились в суды с исками к организатору мероприятий Say Agency. Общая сумма требований превысила 1,4 млн рублей, сообщило РИА Новости.

Согласно судебным материалам, три дела зарегистрировали в Москве, два – в Санкт-Петербурге и одно – в Воронеже. Первый иск поступил 9 сентября в Центральный районный суд Воронежа, предварительное заседание назначено на 9 октября.

Крупнейшие требования предъявлены к агентству Say Agency. Один из покупателей потребовал вернуть 640 тыс. рублей, которые он потратил на четыре билета, а также 64 тыс. рублей комиссии. Помимо этого, истец рассчитывает получить 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Еще один иск, сумма требований по которому составляет около 160 тыс. рублей, поступил в суд Бабушкинского района. Покупатель хочет вернуть 88 тыс. рублей за два билета, а также компенсировать расходы на поезд и гостиницу.

В Петербурге первый иск зарегистрировали в Выборгском районном суде. Местная жительница требует вернуть 18,7 тыс. рублей за билеты, заявив, что не смогла получить деньги во внесудебном порядке.

О проведении двух концертов Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency объявило еще в августе. Когда стало известно, что договор аренды не подписан, это стало поводом для слухов об отмене выступления рэпера. Представитель команды Канье Уэста в России Дмитрий Чистов, заверил, концерты рэпера в Северной столице, вероятнее всего, состоятся.

Фото: Piter.TV