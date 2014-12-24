ЕГЭ-2027 стал сложнее? Эксперты разобрали изменения в заданиях и подготовке

Школьные учебники в целом ориентированы на задачи формата и уровня ЕГЭ, но выпускнику нужно будет работать с дополнительными материалами и пособиями.

Что изменилось в ЕГЭ в 2027 году? Стал экзамен проще или сложнее? На какие материалы опираться при подготовке, достаточно ли школьных учебников? Можно ли использовать пособия, купленные в прошлом году, и как определить, соответствуют ли они новому формату? Piter.TV обратился с этими вопросами к тем, кто понимает, что действительно прячется за формулировками на официальном сайте ФИПИ.

Изменения в ЕГЭ по русскому языку 2027

Оксана Беляева (Проект "ОК ЕГЭ", Кандидат филологических наук, доцент, эксперт ЕГЭ автор более 120 пособий и 4 учебников по подготовке к ЕГЭ по русскому языку)

Фото: Из личного архива Оксаны Беляевой

– Изменений в Демоверсии ЕГЭ по русскому языку в этом году нет. Внесены небольшие уточнения в формулировки некоторых заданий текстовой части (задание 7, раздел по пунктуации, задание 22), и эти поправки не влияют ни на содержание, ни на оценку заданий.

Требования к сочинению сохраняются, в частности, формулировку проблемы выпускнику предлагают в самом задании, а также нужно учитывать комментарии ФИПИ к таким критериям оценки работы как аргументация (пример можно привести практически из любого источника за исключением нескольких экзотических жанров: манга, фанфик и т.д., но этот пример должен быть конкретным и не допускается дублирование примеров, приведённых автором предложенного текста) и соблюдение этических норм.

На сайте ФИПИ в разделе Демоверсии традиционно публиковались словарь ударений и словник паронимов для заданий 4 и 5. Сейчас вы не найдете их в этом разделе, но нужные списки слов, которые нужно запомнить (ударения, паронимы, фразеологизмы, слова с непроверяемой гласной в корне, разряды местоимений и слов служебных частей речи) даны в Навигаторе на сайте ФИПИ.

Учителя рекомендуют использовать при подготовке Учебник по русскому языку под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова и Л. А. Тростенцовой, репетиторы – сборники вариантов Р. А. Дощинского. При выборе сборников убедитесь в том, что в задании 22 дана таблица, а в задании 27 сформулирована проблема, которую нужно будет раскрыть в сочинении.

Изменения в ЕГЭ по истории 2027

Анатолий Сухарев (Проект "ЕГЭ близко", кандидат исторических наук, готовит выпускников к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам 13 лет, автор сборников заданий. Разработал годовой курс, больше половины выпускников которого сдают ЕГЭ по истории на высокие баллы (80+)

Фото: Из личного архива Анатолия Сухарева

– Изменения есть, и они буквально бросаются в глаза. В первую очередь, изменится нумерация заданий (это можно будет увидеть в новых сборниках). Компонент всеобщей истории уходит из задания на аргументацию (бывшее №21) и переходит в новое задание №15. Это задание присоединяется к привычным заданиям 13 и 14, и все они будут предложены по одному и тому же тексту. В Демоверсии показали источник о похоронах Суворова и смерть Павла I, к которому даны вопросы про поход Ганнибала через Альпы. За задание №15 теперь можно будет получить 2 балла.

Кроме того, раньше в задании с термином №20 (бывшее №19) нужно было дать определение и факт к нему. Теперь даются 2 вопроса на понимание термина и умение его использовать.

Было: Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия "полюдье". Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России.

Стало: Вспомните смысл понятия "полюдье" и ответьте на вопросы. Как полюдье связано с восстанием древлян? Чем заменила полюдье княгиня Ольга?

Очень вероятно, что в такой форме выпускникам будет намного проще справиться с заданием.

Из задания с аргументацией №22 (бывшее №21) ушёл компонент всеобщей истории, и теперь здесь нужно привести не 1 аргумент по истории России, а 2. Также задание № 22 понизили в баллах, теперь за него дадут максимум 2, а не 3, как раньше.

Что изменить в подготовке к ЕГЭ по истории?

1. Для изучения теории используйте новый единый учебник (В.Р. Мединский, А.В. Торкунов. История России. С 6 по 11 класс), составители активно им пользуются. Недавно вышло новое издание, так что смотрите на год выпуска (желательно 2026 или 2027).

2. Дождитесь сборников заданий к ЕГЭ 2027 года от ФИПИ, там должны появиться образцы новых заданий.

3. В новых сборниках задания № 13, 14 и 15 будут представлены по одному тексту.

Изменения в ЕГЭ по информатике 2027

Евгений Поздняк (Проект "Информатика с Джобсом")

Фото: Из личного архива Евгения Поздняка

– В ЕГЭ по информатике в этом году в этом году убрали одну старую задачу и добавили одну новую. Также теперь нет задания на поиск в текстовом файле. Старое задание №13 (компьютерные сети) перенесли на позицию №10, а №23 (вычислительные стратегии) наоборот перенесли на позицию №13 без изменения сложности. Также обещали изменить сложность с повышенной на базовую, однако по Демоверсии сказать про изменение сложности нельзя. В задании №27 убрали один файл: теперь за один правильный ответ к файлу ставят 1 балл, за второй ответ – два балла.

Новое задание №23 будет направлено на программную обработку взвешенного ациклического графа. Эта задача существенно сложнее, чем убранная под №10. Однако вряд ли она будет неожиданной с точки зрения вариативности. Типичной задачей может быть поиск самого короткого маршрута и поиск количества маршрутов. В качестве дополнительных условий могут проверяться вхождение или невхождение в маршруты отдельных вершин. Все эти условия предполагают достаточно тривиальный программный код. Вариации, где данных шаблонов будет недостаточно, значительно сложнее, поэтому вряд ли они будут на экзамене в ближайшие годы.

Если посмотреть на экзамен в целом, то прослеживается тенденция к увеличению сложности. Это и дополнительные нюансы в уже привычных задачах, и замена простых заданий на задания посложнее. С одной стороны, это позволит лучше дифференцировать уровень подготовки поступающих в вуз, однако часов на преподавание информатики больше не становится, что предполагает вынесение подготовки к ЕГЭ за рамки школьных уроков.

Школьные учебники в целом ориентированы на задачи формата и уровня ЕГЭ, но выпускнику нужно будет работать с дополнительными материалами и пособиями. Обращаем внимание на Навигатор подготовки на сайте ФИПИ.

Коллаж: Piter.TV