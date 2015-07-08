Лесной яд: появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых

В конце сентября 2025 года Сергей Усольцев вместе с женой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка и пропали.

Одной из версий, которую обсуждают эксперты, стало возможное отравление семьи Усольцевых амброзией — растением, пыльца которого вызывает сильную аллергическую реакцию. В беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов исключил этот вариант.

По его словам, в Красноярском крае есть опасные местные сорные травы — это полынь, лебеда, крапива, различные злаки. Чаще всего пыльца перечисленных растений вызывает сезонную аллергию.

Если говорить об амброзии полыннолистной, то в Красноярском крае нет постоянных популяций. Могут быть случайные заносы семян, например, на шинах колес транспорта, но даже и так растение не успеет завершить цикл, самосева не будет. Дмитрий Сафонов, биолог

Специалист уверен, что амброзия не могла оказать влияние на Усольцевых, ведь в ней нет ядовитых веществ. Единственная опасность этого растения — аллергенная пыльца, но она не может вызывать внезапную смерть. Как подчеркнул биолог, амброзия могла бы нанести вред супругам или их дочери только в том случае, если бы у каждого из них была предрасположенность к тяжелым аллергическим реакциям.

Ранее прозвучала версия о криминальном исчезновении семьи Усольцевых в тайге. Также семья Усольцевых может находиться в сейчас Соединённых Штатах.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева