Побег на вертолёте: появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых

Пользователи Сети предположили, что Усольцевы могли покинуть место, где их искали, на вертолёте.

Версия о побеге семьи Усольцевых из Красноярского края на вертолёте невозможна. Об этом в беседе с РИА Новости заявила заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова.

По словам эксперта, в данном районе вертолёты поднимаются в воздух редко. Кроме того, звук их взлёта точно бы услышали местные жители. К тому же каждый вылет такого воздушного транспорта требует регистрарации в Федеральной аэронавигационной службе.

Я думаю, ни один пилот не станет рисковать потерей лицензии, вылетев без соответствующей заявки. Ольга Комиссарова, эксперт

Таким образом, по мнению собеседницы издания, версию о побеге Усольцевых на вертолёте не будут принимать во внимание в профильных службах, чтобы назначить соответствующую проверку.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября 2025 года. Супруги отправились в поход на Кутурчинское Белогорье и перестали выходить на связь. В ходе поисков волонтеры обнаружили их автомобиль. По одной из версий, с семьёй мог произойти несчастный случай.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева