На месте поисков семьи Усольцевых нашли обломок палки для скандинавской ходьбы

Теперь предстоит выяснить, пользовались ли ею исчезнувшие супруги.

Участники поисковой операции семьи Усольцевых обнаружили предмет, который мог принадлежать кому-то из пропавших. Речь идет о части палки для скандинавской ходьбы, сообщили RT сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Правоохранители установят, пользовались ли ею исчезнувшие или палку потеряли другие люди. После того, как предмет обнаружили, СК временно прекратил поиски, чтобы проанализировать полученную информацию.

Во время мероприятий поисковики преодолели около тысячи квадратных километров, используя беспилотники и вездеходы. Также на месте поисковой операции поставили блокпост, чтобы следователи могли спокойно выполнять свою работу, но после обнаружения вещей его решили снять.

Ранее мы сообщали, что Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года, когда отправились в поход на Кутурчинское Белогорье. По одной из версий, с семьей в тайге мог произойти несчастный случай.

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