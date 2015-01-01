Во вторник петербуржцев ожидает небольшое похолодание

Небо затянут тучи, однако временами солнце все же будет проглядывать.

Жителей Петербурга во вторник, 11 августа, ожидает небольшое похолодание. Завтра днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +16 градусов, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Небо затянут тучи, однако временами солнце все же будет проглядывать. Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Самый прохладный день на неделе обещают 13 августа, к выходным потеплеет до +20 градусов.

Напомним, также в МЧС России прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Водителям советуют убирать машины в гаражи или парковать их подальше от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам рекомендуют не приближаться к линиям электропередач.

Фото: Piter.TV