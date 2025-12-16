Бамбл с вишней и лимонад с имбирем: какие напитки можно приготовить дома в жару

Не стоит бояться экспериментов с ингредиентами.

Лето в России обещает быть жарким. Метеорологи "Яндекс.Погоды" представили прогноз с помощью искусственного интеллекта. Так, аномальная жара ждет жителей Центральной полосы страны. Речь идет в первую очередь о Москве, Екатеринбурге и Омске.

Когда столбики термометров растут, необходимо снижать внутренний градус. Сделать это помогут прохладительные напитки. Piter.tv собрал идеи, которые каждый сможет воспроизвести в домашних условиях. Ими поделилась бариста сети кофеен "Не делись" Стася Коновалова.

Почти как бамбл, только с вишневым соком

Цветовая гамма кофейного напитка "Бамбл" напоминает полосатую окраску шмеля. Из-за внешнего вида коктейль получил название "Шмель" или по-английски Bumble bee. Готовится всего за пару минут путем смешения эспрессо, апельсинового сока, карамельного сиропа. Однако, если дома нет кофемашины, то можно использовать для основы фильтр-кофе, который продается в любом супермаркете. Как писал Маяковский, "смазать карту будня" в этом вопросе помогут эксперименты с одним из ингредиентов: сок может быть вишневым, малиновым, гранатовым или банановым. Все они прекрасно сочетаются с кофе. И, конечно, не забудьте добавить лед.

Лимонады тоже могут вас приятно удивить

Ничего не может быть лучше в жаркий день, чем холодный лимонад. Над их рецептами тоже можно и нужно "колдовать". Наши рецепторы быстро привыкают к монотонному вкусу и перестают интенсивно на него реагировать. Контрастные сочетания "перезапускают" их, заставляя мозг воспринимать вкус ярче. Так, особенно советую присмотреться к следующим сочетаниям: свежая клубника и базилик; манго и имбирь, персик и лаванда. Смешивать ингредиенты можно в блендере с добавлением газировки и сиропов. Напиток заменит десерт и охладит ваш пыл, когда столбики термометров зашкаливают.

И, конечно, куда же русский человек без чая

Рекомендую присмотреться к методу холодного заваривания. Для так называемого Cold Brew используйте бутилированную воду комнатной температуры и настаивайте чай в холодильнике от 3 до 8 часов, чтобы получить мягкий, глубокий вкус без лишней горечи. Например, можно взять чай каркаде, несколько листьев базилика, грейпфрут и мед. Другой вариант: чай улун, пюре манго и маракуйя. В приготовлении все очень просто: завариваете чай в течение 5-20 минут, затем даете ему остыть и добавляете перечисленные ингредиенты. Далее отправляете напиток в холодильник на ночь, а перед подачей добавляете лед.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

Фото: Piter.tv (Мария Гончарова); Шедеврум (сгенерировано ИИ)