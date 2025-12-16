Петербург впервые стал площадкой для Российских Трансплант Игр

С 11 по 14 июня около 200 участников из разных регионов России и Белоруссии, перенёсших трансплантацию органов или проходящих диализ, соревнуются в адаптивном спорте. Игры проходят на стадионе "Петровский" и в Центре адаптивного спорта.

Санкт-Петербург впервые принимает Российские Трансплант Игры — соревнования для людей, перенёсших пересадку органов, находящихся на диализе или ставших родственными донорами. Как сообщили в городской администрации, с 11 по 14 июня на спортивных площадках Северной столицы соберутся около 200 участников из разных регионов России и Белоруссии.

Основные состязания пройдут в Центре адаптивного спорта на Яхтенной улице и на стадионе "Петровский". В программу вошли бег, плавание, бадминтон, настольный теннис, шахматы, северная ходьба, дартс, пулевая стрельба, а также командные турниры по баскетболу, волейболу, футзалу и бочча.

Губернатор Александр Беглов отметил, что проведение Игр подтверждает лидерство Петербурга в развитии адаптивного спорта. По его словам, сегодня более 160 тысяч жителей города регулярно занимаются адаптивной физкультурой, а ежегодно в Северной столице проходит свыше 200 профильных спортивных мероприятий. Соревнования проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и призваны поддержать людей, которые после серьёзных операций вернулись к активной жизни.

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Фото: Piter.TV