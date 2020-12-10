  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе отремонтировали две улицы
Сегодня, 17:13
237
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе отремонтировали две улицы

0 0

Общая протяженность обновленных участков составила 2,5 километра.

В Невском районе Петербурга отремонтировали улицу Латышских Стрелков и проспект Пятилеток. Общая протяженность обновленных участков составила 2,5 километра, площадь укладки покрытия превысила 50 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили 11 августа в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

На улице Латышских Стрелков уложили свыше 18 тыс. квадратных метров нового покрытия. Магистраль расположена у станции метро "Ладожская" и Ладожского вокзала, там много социально значимых объектов. 

А на проспекте Пятилеток привели в нормативное состояние участок от Клочкова переулка до улицы Коллонтай. Здесь находятся детские сады, школы и Ледовый дворец. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе отремонтировали Морскую улицу. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: дороги, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии