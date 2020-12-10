В Невском районе отремонтировали две улицы

Общая протяженность обновленных участков составила 2,5 километра.

В Невском районе Петербурга отремонтировали улицу Латышских Стрелков и проспект Пятилеток. Общая протяженность обновленных участков составила 2,5 километра, площадь укладки покрытия превысила 50 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили 11 августа в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На улице Латышских Стрелков уложили свыше 18 тыс. квадратных метров нового покрытия. Магистраль расположена у станции метро "Ладожская" и Ладожского вокзала, там много социально значимых объектов.

А на проспекте Пятилеток привели в нормативное состояние участок от Клочкова переулка до улицы Коллонтай. Здесь находятся детские сады, школы и Ледовый дворец.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе отремонтировали Морскую улицу.

Фото: пресс-служба КРТИ