На Владимирском проспекте обновили детскую площадку

Кроме того, приведен в порядок газон, установлены новые малые архитектурные формы.

В Петербурге обновили двор на Владимирском проспекте, 15. Работы провели на средства субсидий из городского бюджета, сообщили в комитете по благоустройству.

На объекте реконструировали площадку для ребят среднего возраста, заменили часть тротуарной плитки. Кроме того, приведен в порядок газон, установлены новые малые архитектурные формы. Здесь появились игровой комплекс, карусель и качели.

В этом году по программе "Петербургские дворы" благоустраивают свыше 200 площадок.

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство дворов в Петербурге подорожало на 50% за 4 года. По оценкам рынка, работы в ЖК премиального класса могут стоить 25-40 тыс. рублей за квадратный метр территории.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга