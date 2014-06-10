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На Владимирском проспекте обновили детскую площадку
Сегодня, 16:17
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На Владимирском проспекте обновили детскую площадку

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Кроме того, приведен в порядок газон, установлены новые малые архитектурные формы.

В Петербурге обновили двор на Владимирском проспекте, 15. Работы провели на средства субсидий из городского бюджета, сообщили в комитете по благоустройству. 

На объекте реконструировали площадку для ребят среднего возраста, заменили часть тротуарной плитки. Кроме того, приведен в порядок газон, установлены новые малые архитектурные формы. Здесь появились игровой комплекс, карусель и качели. 

В этом году по программе "Петербургские дворы" благоустраивают свыше 200 площадок. 

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство дворов в Петербурге подорожало на 50% за 4 года. По оценкам рынка, работы в ЖК премиального класса могут стоить 25-40 тыс. рублей за квадратный метр территории.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: благоустройство, дворы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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