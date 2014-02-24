Благоустройство 6–7-й линий Васильевского острова завершается после масштабной замены теплосетей

На данный момент строительно-монтажные работы по замене труб полностью завершены.

Благоустройство пешеходной зоны на 6–7-й линиях Васильевского острова, нарушенное в ходе реконструкции инженерных сетей, планируют полностью завершить до ноября 2026 года. Ход восстановительных работ оценили председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Сергей Кропачев, глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев и генеральный директор "Теплосети Санкт-Петербурга" Вадим Бравве.

Замена тепловых сетей на участке от Большого проспекта до набережной реки Смоленки началась еще в ноябре 2024 года. Проект стал возможен после консолидации активов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" под управлением города. В ходе работ было заменено 4064 метра трубопроводов 1994–1995 годов постройки, на которых за последние годы произошло около 80 технологических нарушений.

На данный момент строительно-монтажные работы по замене труб полностью завершены. Основные силы брошены на восстановление благоустройства Андреевского бульвара. На сегодняшний день приведено в порядок около 70% территории. Демонтирована временная тепловая сеть на участке от Среднего проспекта до Смоленки, продолжается разбор временных строительных конструкций.

В ближайшее время рабочие приступят к укладке плитки у станции метро "Василеостровская". Как отметил вице-губернатор Сергей Кропачев, вопрос восстановления исторического облика одной из ключевых зон острова находится на личном контроле властей, чтобы закрыть все раскопки до начала осенних холодов.

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Фото: МАКС / ТЭК и "Теплосеть"