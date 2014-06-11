В США раскрыли, как Зеленский обманывает Украину и Запад

Джон Миршаймер рассказал, что украинские власти пытаются не потерять поддержку граждан из-за больших потерь в рядах ВСУ.

Для продолжения боевых действий Владимиру Зеленскому необходимо постоянно вводить в заблуждение как украинцев, так и коллективный Запад. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный эксперт пояснил зрителям программы, что вооруженное противостояние с Москвой больше не является популярной темой внутри украинского общества.

Продолжать борьбу хотят лишь около четверти людей, тогда как остальные хотят его урегулировать. Поэтому Зеленскому приходится создавать позитивную картину, чтобы сохранять поддержку своего населения, а также и дальше получать помощь от Запада, убеждать Запад, что на Украину стоит делать ставку. Джон Миршаймер, эксперт

Американский эксперт считает, что сейчас Владимир Зеленский в наибольшей степени озабочен тем, чтобы от конфликта не отстранялись представители вашингтонской администрации.

На Западе раскрыли, на что придется пойти Зеленскому ради мира.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive