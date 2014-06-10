Ливни, грозы и штормовой ветер прогнозируют в Ленобласти 12 августа

Днем воздух прогреется максимум до +13…+18 градусов.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 12 августа, Ленинградская область окажется под влиянием облачной с прояснениями погоды. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, а днем местами возможны ливни и грозы.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы воздушного потока могут усилиться до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +13…+18 градусов.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться в течение дня. На фоне ухудшения погодных условий – сильного ветра и гроз – жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности: парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и воздерживаться от выхода на открытую воду.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в холодном тылу циклона во вторник.

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