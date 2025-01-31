  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под колесами поезда в Ленобласти погиб пенсионер
Сегодня, 12:49
298
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под колесами поезда в Ленобласти погиб пенсионер

0 0

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Транспортные полицейские проводят проверку после смертельного травмирования пенсионера на железной дороге в Ленинградской области. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Предварительно, 10 августа на 83-м километре перегона Строганово — Мшинская электропоезд сбил 74-летнего мужчину. Он шел вдоль путей в непосредственной близости перед приближающимся составом. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии