Под колесами поезда в Ленобласти погиб пенсионер

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Транспортные полицейские проводят проверку после смертельного травмирования пенсионера на железной дороге в Ленинградской области. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Предварительно, 10 августа на 83-м километре перегона Строганово — Мшинская электропоезд сбил 74-летнего мужчину. Он шел вдоль путей в непосредственной близости перед приближающимся составом. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV