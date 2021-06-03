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В СИЗО "Кресты-2" можно заказать доставку еды
Сегодня, 12:06
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В СИЗО "Кресты-2" можно заказать доставку еды

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На портале указано, что оформить заказы получится "для своих родных и близких".

В следственный изолятор "Кресты-2", расположенный в Колпинском районе Петербурга, можно теперь заказать доставку с различными блюдами. Внимание на это обратило издание "Фонтанка". 

Запущен соответствующий сайт с едой от СИЗО: доставка работает как дополнение к местной столовой. На портале указано, что оформить заказы получится "для своих родных и близких". 

Что касается конкретных позиций, предлагается доставить кебаб из говядины и курицы за 3999 и 3799 рублей соответственно. Кроме того, на выбор есть пять видов пирогов – с ветчиной и сыром, говядиной, плодово-ягодный, с капустой и картофелем. Цены варьируются от 1399 до 1799 рублей. Скоро также обещают начать готовить пиццу. 

Помимо этого, существует доставка продуктов и готовых блюд с более низкими ценами. К примеру, мы нашли сайт, где есть возможность купить домашнюю еду: гречу с курицей или свининой, пасту карбонару, плов и другое. Стоимость позиций близка к привычной в петербургских магазинах. 

Скриншот: портал "СИЗО Доставка"

Отметим, что вес еды входит в общий вес передачи. Данный показатель не должен превышать 30 килограммов за месяц. 

Ранее мы рассказывали о том, что в "Крестах" спроектируют офисы и восстановят церковь. 

Главное фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: доставка, кресты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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