В СИЗО "Кресты-2" можно заказать доставку еды

На портале указано, что оформить заказы получится "для своих родных и близких".

В следственный изолятор "Кресты-2", расположенный в Колпинском районе Петербурга, можно теперь заказать доставку с различными блюдами. Внимание на это обратило издание "Фонтанка".

Запущен соответствующий сайт с едой от СИЗО: доставка работает как дополнение к местной столовой. На портале указано, что оформить заказы получится "для своих родных и близких".

Что касается конкретных позиций, предлагается доставить кебаб из говядины и курицы за 3999 и 3799 рублей соответственно. Кроме того, на выбор есть пять видов пирогов – с ветчиной и сыром, говядиной, плодово-ягодный, с капустой и картофелем. Цены варьируются от 1399 до 1799 рублей. Скоро также обещают начать готовить пиццу.

Помимо этого, существует доставка продуктов и готовых блюд с более низкими ценами. К примеру, мы нашли сайт, где есть возможность купить домашнюю еду: гречу с курицей или свининой, пасту карбонару, плов и другое. Стоимость позиций близка к привычной в петербургских магазинах.

Скриншот: портал "СИЗО Доставка"

Отметим, что вес еды входит в общий вес передачи. Данный показатель не должен превышать 30 килограммов за месяц.

Ранее мы рассказывали о том, что в "Крестах" спроектируют офисы и восстановят церковь.

Главное фото: pxhere (носит иллюстративный характер)