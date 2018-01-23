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В Финляндии осудили атаку ВСУ на Нижнекамск
Сегодня, 11:35
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В Финляндии осудили атаку ВСУ на Нижнекамск

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Армандо Мема указал на рост числа нападений дронов ВСУ на российское мирное население.

В Хельсинки решительно раскритиковали киевский режим за вчерашнюю атаку на российский город Нижнекамск, при которой погибли тринадцать человек.  Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что подобные зверства со стороны украинских властей подрывают мирные усилия стран по урегулированию вооруженного конфликта и переговорам.

Перед лицом подобных трагедий Евросоюз продолжает закрывать на это глаза и сохраняет военную поддержку, не устанавливая никаких ограничений на выбор целей. <…> Это пополнит список военных преступлений, совершенных при полной поддержке объединения и западных лидеров. Я хочу выразить свое глубокое возмущение этими ударами по мирным жителям.

Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

В Финляндии заметили, что такие действия вызовут более жесткий ответ со стороны Москвы. В конечном счете глава режима Владимир Зеленский безответственными решениями провоцирует еще большие разрушения в своем же государстве.

Мема потребовал от ЕС вернуть России ее замороженные активы ради мира.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Armando Mema

Теги: армандо мема, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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