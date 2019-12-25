Более 66 тыс. граждан Прибалтики и Финляндии въехали за полгода в Россию

В 2025 году граждане Прибалтики и Финляндии также преимущественно въезжали с частной целью, пересекая границу в пешем порядке, на самолете или автомобиле.

Почти 66,1 тысяч граждан Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии въехали в Россию за полгода, несмотря на закрытие некоторых пунктов пропуска (КПП) на границах европейских государств с нашей страной Показатель на 10,2 тысяч меньше, чем было за первые шесть месяцев 2025 года. Соответствующие статистические данные привели журналисты из информационного агентства "ТАСС". Известно, что в период с января по июнь в России въехали 23 731 гражданин Латвии, 15 421 гражданин Литвы, 24 289 граждан Эстонии и 2 656 граждан Финляндии. Это меньше, чем годом ранее. В 2025 году за первые шесть месяцев границу пересекли 27 835 граждан Латвии, 18 332 гражданина Литвы, 27 307 граждан Эстонии и 2 833 гражданина Финляндии.

Среди граждан Латвии в 2026 году деловую цель визита указал 1 041 человек, работу - 220, туризм - 3 978. Частная цель указана у 13 069 человек, учеба - у 373. Транзитом проехали РФ 11 граждан Латвии, более 5 тыс. пересекли границу как обслуживающий персонал. На машине пересекли границу 12 714 человек, воспользовались авиасообщением 3 260, ж/д - 26, водным транспорт - 173. Пешком прошли границу 7 558 граждан Латвии.

ЧДля литовских граждан деловая цель визита в Россию была указана у 1 128 представителей этой страны, работа - у 282, туризм - у 1 733. С частным визитом в страну въехали 9 106 иностранцев, на учебу приехали 74, как обслуживающий персонал - более 3 тысяч человек. Транзитом через российские земли проехали всего три человека. В большинстве случаев речь шла о пересечении государственной границе на частном автомобиле. Далее в рейтинге идет самолет, затем - железная дорога, водный транспорт.

Среди въехавших на российскую территорию эстонских граждан 836 человек указали деловую цель визита, еще 135 - работу, 5 973 - туризм. С частным визитом в нашу страну прибыли 16 232 эстонцев, на учебу - 271, как обслуживающий персонал - 840, 2 проехали транзитом. Большинство граждан Эстонии пересекли государственную границу пешком.

В Россию за пераые шесть месяцев 2026 года въехали 2 656 граждан Финляндии. Частная цель визита у иностранцев указана для большинства въезжающих (1 077 человек) . Еще 804 человека указали деловую цель визита, 629 - туризм. А 85 гражданин Финляндии въехали к нам с целью работы, еще 13 приехали на учебу, 48 - пересекли границу в качестве обслуживающего персонала. Большинство из финов также пересекли границу в пешем порядке.

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Фото: Piter.tv