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США рассмотрят предложение Литвы создать военную базу на ее территории

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Президент Дональд Трамп заметил, что в Прибалтике у него есть хорошие знакомые.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена рассмотреть предложение прибалтийских властей из Вильнюса о создании американской военной базы на территории Литвы. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед местными журналистами. Корреспонденты попросили политического деятеля прокомментировать официальное предложение литовского правительства о том, что США могли бы сформировать на европейской территории постоянную базу.

Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди.

Дональд Трамп, глава США

Трамп: Иран в ходе конфликта может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Фото и видео: Белый дом

Теги: военная база, дональд трамп, литва, прибалтика
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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