США рассмотрят предложение Литвы создать военную базу на ее территории

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена рассмотреть предложение прибалтийских властей из Вильнюса о создании американской военной базы на территории Литвы. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед местными журналистами. Корреспонденты попросили политического деятеля прокомментировать официальное предложение литовского правительства о том, что США могли бы сформировать на европейской территории постоянную базу.
Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди.
Дональд Трамп, глава США
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Фото и видео: Белый дом
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