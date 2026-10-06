США рассмотрят предложение Литвы создать военную базу на ее территории

Президент Дональд Трамп заметил, что в Прибалтике у него есть хорошие знакомые.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена рассмотреть предложение прибалтийских властей из Вильнюса о создании американской военной базы на территории Литвы. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед местными журналистами. Корреспонденты попросили политического деятеля прокомментировать официальное предложение литовского правительства о том, что США могли бы сформировать на европейской территории постоянную базу.

Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди. Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: Белый дом