Не просто служба: как полицейские помогали жителям Петербурга и Ленобласти в сложных ситуациях

Piter.TV собрал истории за 2025 и 2026 годы о неравнодушных сотрудниках полиции.

В России День сотрудника органов внутренних дел отмечается ежегодно 10 ноября. Piter.TV собрал истории за 2025 и 2026 годы о неравнодушных полицейских Петербурга и Ленинградской области, которые помогли гражданам в непростых ситуациях.

Спасение от опрометчивого поступка

В ноябре 2025 года правоохранителям Приморского района поступили сведения о том, что с внешней стороны общего балкона на седьмом этаже дома по Вербной улице стоит мужчина. К нему направили наряд полиции в составе старших лейтенантов Виталия Кустовского, Татьяны Антоновой и старшего сержанта Романа Шанкова. В переговоры они вступили с 65-летним петербуржцем. К счастью, трагедию удалось предотвратить.

История пушистого помощника

В том же месяце прошлого года служебный пес Ямато оказал полицейским содействие в задержании поджигателя вышки сотовой связи у поселка Михайловский. На месте происшествия были найдены лишь пустая бутылка из-под жидкости для розжига и мужская перчатка. Однако появление лейтенанта Дарьи Ракутиной с Ямато стало переломным моментом в поиске подозреваемого. Все улики передали криминалистам. В результате жителя Невского района установили, а затем увезли в отдел.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Спасение при пожаре

В Тосно в сентябре 2025-го сотрудники ДПС спасли из огня людей и двух собак. Густой дым окутал Коллективную улицу. Загорелся гараж, пламя перекинулось и на многоквартирный дом. Лейтенант Александр Иванов и его напарник, младший лейтенант Александр Рябинин, бросились помогать мужчине, женщине и питомцам. По соседству проживает пенсионерка, полицейские приняли меры и для ее безопасности. Жертв удалось избежать.

В марте этого года в квартире на Витебском проспекте произошел пожар. Из-за припаркованных автомобилей спецтранспорт не мог подъехать на дворовую территорию. Оценив обстановку, инспекторы отдельной роты ДПС Павел Пискунов и Александр Вигант, не дожидаясь спасателей, направились в соседний подъезд, обошли всех жильцов и вывели их из дома. Также они помогли в перемещении трем пенсионерам. Всего эвакуировали 30 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сопровождение в роддом и больницу

В мае 2025 года на Кольцевой автодороге женщина родила ребенка в салоне полицейского авто. На помощь пришли капитан полиции Алексей Сухарев и лейтенант Роман Горбатов. Полицейские заметили петлявшую машину Lexus на съезде к Буграм и предложили довезти роженицу, но роды все же состоялись в транспортном средстве. Инспекторы остановили движение, обнесли авто сигнальными конусами и начали регулировать поток транспорта, чтобы обеспечить безопасность. Мальчика родители назвали Кузьмой.

Сотрудники Госавтоинспекции по Невскому району довезли до родильного дома роженицу, застрявшую в пробке тоже на КАД. В марте 2026-го к полицейским обратился взволнованный водитель машины Lada, сообщивший, что у его супруги начались схватки. Старшие лейтенанты Иван Попов и Вячеслав Губкин решили сопроводить транспортное средство с включенными световыми и звуковыми сигналами до ближайшего медицинского учреждения. Все прошло успешно, и вскоре на свет появился Мирослав. А встретили семью в день выписки инспекторы, которые вручили молодой маме букет цветов и памятный подарок от ГАИ.

В апреле текущего года на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов местная жительница попросила госпитализировать ее новорожденного сына: ситуацию осложняли заторы в час пик. Находясь дома, младенец случайно проглотил инородный предмет. Тогда подполковник Олег Гуменюк и лейтенант Алексей Потяков посадили их в служебное авто и, преодолев около 20 километров, привезли в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает.

В Новосаратовке этим летом к экипажу ОСБ ДПС №2 подъехала девушка. По словам обратившейся, ее ребенку стало резко плохо: беспокоили судороги, и он терял сознание. Старший лейтенант Сергей Минкевич и прапорщик Михаил Пальмовский доставили маму с сыном в ту же больницу, врачи работали с ним уже через 12 минут.

Был еще один случай в 2026 году, когда рожавшую петербурженку вовремя привезли в роддом. На перекрестке набережной Обводного канала и улицы Боровой в последний летний месяц к госавтоинспекторам подошел мужчина и попросил помочь довезти жену в родильный дом №18 Красногвардейского района. Семейную пару сопроводили до медучреждения на патрульном автомобиле. На выписке полицейские лично поздравили семью с рождением малыша, вручив супругам автомобильное детское кресло и памятки по безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В этом году для 13-летнего подростка из Красносельского района школьная линейка оказалась очень волнительной. По дороге домой мальчик внезапно потерял сознание и перестал реагировать на происходящее. Отец обратился за помощью к инспектору ГАИ, и старший лейтенант Михаил Жданов оперативно отвез их в Детскую городскую больницу №1. После реанимационных мероприятий состояние юноши стабилизировалось.

Коллаж: Piter.TV/Magnific