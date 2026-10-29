Трое мужчин с отвёрткой грабили магазины и курьеров в Приморском районе

В Петербурге раскрыли серию дерзких нападений.

В Приморском районе полицейские по горячим следам задержали троих мужчин, подозреваемых в серии нападений. В качестве угрозы злоумышленники использовали отвёртку, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. СПб и Ленинградской области.

Всё началось утром 28 октября: в 07:23 в полицию обратился продавец круглосуточного магазина на проспекте Авиаконструкторов. Он рассказал, что неизвестный, угрожая отвёрткой, похитил сигареты и скрылся. В этот же день около 14:30 поступило сообщение о нападении на курьера на улице Щербакова: трое мужчин отобрали у него сумку с продуктами, разбросали содержимое на проезжей части и повредили электросамокат.

Затем подозреваемые зашли в цветочный магазин на той же улице — снова под угрозой отвёртки они забрали цветы, а затем выбросили их на дорогу. Следующей точкой стал круглосуточный продуктовый магазин на Новоколомяжском проспекте. Там у продавца похитили пиво.

Злоумышленников задержали у дома 13 по Новоколомяжскому проспекту. Ими оказались мужчины 31, 32 и 34 лет. На момент задержания все трое находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Предварительно установлена причастность 31‑летнего задержанного к нападению на магазин на проспекте Авиаконструкторов. По факту преступлений возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: ГУ МВД России по г. СПб и Ленинградской области.