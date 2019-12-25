Житель Синявино сдал украшения матери в ломбард

Общую сумму ущерба оценили в 72 тыс. рублей.

Полиция Ленинградской области задержала жителя Синявино, который обокрал свою мать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Как рассказали в МВД России, днем 19 октября к правоохранителям обратилась 74-летняя женщина, заявившая о том, что из ее квартиры на улице Кравченко пропали украшения. Кражу совершил 47-летний сын потерпевшей в период с 15 марта. Все похищенное злоумышленник сдал в ломбард. Общую сумму ущерба оценили в 72 тыс. рублей.

Подозреваемого доставили в отдел, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: петербурженка обокрала лавку Воскресенского Новодевичьего монастыря. Ей вменили ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.TV