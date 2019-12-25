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Петербурженка обокрала лавку Воскресенского Новодевичьего монастыря
Сегодня, 14:57
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Петербурженка обокрала лавку Воскресенского Новодевичьего монастыря

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Женщина похитила оттуда платок паломницы, палантин, сумку, гайтан и автомобильную икону. 

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летней женщины. Ей вменили ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), рассказало 14 октября надзорное ведомство. 

По версии следствия, 2 июля злоумышленница пришла в лавку Воскресенского Новодевичьего монастыря и похитила оттуда платок паломницы, палантин, сумку, гайтан и автомобильную икону. Общую сумму материального ущерба оценили в 14 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Москве задержали подозреваемого в краже имущества на 48,4 млн рублей в Ленобласти. Им оказался 20-летний мужчина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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