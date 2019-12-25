Петербурженка обокрала лавку Воскресенского Новодевичьего монастыря

Женщина похитила оттуда платок паломницы, палантин, сумку, гайтан и автомобильную икону.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летней женщины. Ей вменили ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), рассказало 14 октября надзорное ведомство.

По версии следствия, 2 июля злоумышленница пришла в лавку Воскресенского Новодевичьего монастыря и похитила оттуда платок паломницы, палантин, сумку, гайтан и автомобильную икону. Общую сумму материального ущерба оценили в 14 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV