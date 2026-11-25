Закрытие пунктов пропуска и обвинения в поджоге.

Эксперты Иван Коновалов и Андрей Зарецкий прокомментировали отношения Москвы и Таллина на фоне обвинений в попытке поджога оборонного предприятия и предстоящего закрытия пунктов пропуска на границе. По их оценке, дальнейшие меры России могут носить преимущественно экономический характер. Об этом сообщает Вечерний Санкт-Петербург.

Россия предупредила Эстонию о риске дальнейшего обострения отношений из-за действий эстонских властей. Поводом стали обвинения российской стороны в попытке поджога оборонного предприятия под Таллином, а также решение закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря. Ситуацию прокомментировали военный эксперт Иван Коновалов и директор Центра развития профессиональных компетенций "Карьера" Президентской академии в Петербурге Андрей Зарецкий.

По словам Коновалова, Россия уже неоднократно предупреждала страны Прибалтики о последствиях действий, которые могут усиливать напряжённость в регионе. Эксперт считает, что прибалтийские государства провоцируют Москву, но при этом не заинтересованы в прямом военном столкновении на своей территории. Он также отметил, что странам ЕС в любом случае придётся отвечать за принимаемые решения.

Зарецкий заявил, что Россия придерживается последовательных принципов во взаимоотношениях с другими государствами, в том числе с теми, которые занимают враждебную позицию. По его мнению, возможные ответные меры в отношении Эстонии будут прежде всего экономическими, а вероятность прямого вооружённого столкновения невелика.

Ранее мы сообщали, что Москва предостерегла НАТО от нагнетания обстановки вокруг Калининградской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)