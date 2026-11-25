В настоящее время на объекте ведется реконструкция.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга согласовал облик станции метрополитена "Парк Победы". В настоящее время на объекте ведется реконструкция, которая стартовала летом прошлого года и должна завершиться в 2027-м, пишет Neva.Today.

По данным ведомства от 24 ноября, было утверждено строительство трехэтажного здания с подвальным помещением высотой 17 метров. Напомним, ранее "Парк Победы" исключили из перечня объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. КГИОП обновил список 20 ноября.

Эксперты отклонили заявку на признание памятниками мест, связанных с детством и юностью музыканта Виктора Цоя. В нее входили также роддом №9 на Кузнецовской улице, школа на улице Фрунзе и дом на пересечении Бассейной улицы и Московского проспекта, где прошли детские годы артиста.

Фото: Piter.TV