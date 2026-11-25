За восемь месяцев 2026 года жители Петербурга 40 млн раз воспользовались арендованными средствами индивидуальной мобильности. Об этом 25 ноября рассказал телеканал "Санкт-Петербург".
За теплый период горожане проехали на самокатах 67 млн километров. Операторы апробировали новые инструменты контроля: к примеру, для аренды в некоторых случаях нужно было подтвердить возраст через портал "Госуслуг" или с помощью системы Max ID. Скоро такая аутентификация может стать обязательной.
Вопросы, касающиеся интеграции самокатов в жизнь города, касаются и тех, кто ездит, и тех, кто не ездит. Потому что это взаимосвязанные процессы. Поэтому мы работаем в ежедневном режиме с городом и с комитетом по транспорту, с центром управления парковками и с Госавтоинспекцией.
Денис Балакирев, представитель кикшеринговой компании
Кикшеринг ушел на зимовку 21 ноября – 40 тыс. самокатов пока будут храниться в теплых боксах.
Ранее на Piter.TV: кикшеринг пополнил бюджет Петербурга на 26 млн рублей за сезон.
Фото: Piter.TV
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