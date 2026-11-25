За теплый период горожане проехали на самокатах 67 млн километров.

За восемь месяцев 2026 года жители Петербурга 40 млн раз воспользовались арендованными средствами индивидуальной мобильности. Об этом 25 ноября рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

За теплый период горожане проехали на самокатах 67 млн километров. Операторы апробировали новые инструменты контроля: к примеру, для аренды в некоторых случаях нужно было подтвердить возраст через портал "Госуслуг" или с помощью системы Max ID. Скоро такая аутентификация может стать обязательной.

Вопросы, касающиеся интеграции самокатов в жизнь города, касаются и тех, кто ездит, и тех, кто не ездит. Потому что это взаимосвязанные процессы. Поэтому мы работаем в ежедневном режиме с городом и с комитетом по транспорту, с центром управления парковками и с Госавтоинспекцией. Денис Балакирев, представитель кикшеринговой компании

Кикшеринг ушел на зимовку 21 ноября – 40 тыс. самокатов пока будут храниться в теплых боксах.

Ранее на Piter.TV: кикшеринг пополнил бюджет Петербурга на 26 млн рублей за сезон.

Фото: Piter.TV