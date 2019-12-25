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Самокатчики, нарушившие ПДД, оштрафованы на 30,7 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 16:55
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Самокатчики, нарушившие ПДД, оштрафованы на 30,7 млн рублей в Петербурге

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С начала сезона с помощью городских камер и пеших инспекторов зафиксировали 67 тыс. нарушений.

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга и региональной Госавтоинспекции подвели итоги совместных рейдов по контролю за использованием средств индивидуальной мобильности. За три дня к ответственности привлекли свыше 3,9 тыс. человек, сообщили 9 октября в Государственной административно-технической инспекции. 

С начала сезона с помощью городских камер и пеших инспекторов зафиксировали 67 тыс. нарушений со стороны самокатчиков. Данные были переданы тем, кто предоставляет СИМ в аренду. Они уже назначили 30,7 млн рублей штрафов и заблокировали 655 аккаунтов. Проверочные мероприятия будут продолжены дальше. 

Ранее мы рассказывали о том, что число травмированных велосипедистов и самокатчиков в центре Петербурга за три года почти удвоилось. По оценке экспертов, 90% аварий приходится на частный транспорт и курьеров.

Фото: Piter.TV 

Теги: пдд, сим
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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