ВПЧ и вакцинация: гинеколог Нафиса Понамарчук ответила на главные вопросы о вирусе

Вокруг вакцинации от ВПЧ накопилось немало вопросов и мифов.

В России планируют начать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 12–13 лет со второй половины 2027 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском образовательном форуме "Мать и Дитя".

ВПЧ — одна из самых распространённых вирусных инфекций, а некоторые типы вируса связаны с развитием онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки. При этом вокруг вакцинации накопилось немало вопросов и мифов: может ли прививка повлиять на репродуктивное здоровье, нужно ли вакцинироваться уже после начала половой жизни, защищает ли вакцина от всех типов вируса и нужно ли обследоваться перед прививкой.

Чтобы разобраться в этих вопросах, мы поговорили с акушером-гинекологом Lahta Clinic Нафисой Понамарчук. Врач рассказала, как передаётся ВПЧ, кому действительно нужна вакцинация, насколько она безопасна и какие распространённые представления о вирусе не соответствуют действительности.

Что такое ВПЧ и правда ли он считается одной из главных причин рака шейки матки?

ВПЧ — это группа из более чем 200 типов мелких ДНК-вирусов, поражающих эпителий кожи и слизистых. Их делят на типы "низкого риска" (вызывают аногенитальные бородавки) и "высокого онкогенного риска". ВОЗ оценивает, что ВПЧ отвечает более чем за 90% всех случаев рака шейки матки, причём только ВПЧ-16 и ВПЧ-18 дают около 70% случаев. Помимо шейки матки, ВПЧ вызывает значительную долю рака вульвы, влагалища, ануса, полового члена и ротоглотки.

Насколько распространён ВПЧ в России и правда ли, что большинство людей сталкиваются с ним в течение жизни?

Хотя Росстат не ведет отдельного статистического учета распространенности ВПЧ среди населения России, но во всем мире наблюдается устойчивая картина: более 80% женщин приобретают ВПЧ-инфекцию в течение жизни, и почти все сексуально активные люди сталкиваются с вирусом. Первая инфекция обычно возникает в первые годы после начала половой жизни: вероятность заражения достигает около 40%

Почему вакцинацию от ВПЧ рекомендуют делать именно в подростковом возрасте — и почему до начала половой жизни она особенно эффективна?

Целевой возраст вакцинации — 11–12 лет (можно начинать с 9 лет), и это определяется двумя главными причинами:

– Максимальная эффективность до контакта с вирусом. Вакцины профилактические: они предотвращают новую инфекцию, но не лечат уже имеющуюся и не ускоряют её элиминацию (исчезновение вируса из организма – прим.ред.).

– Более сильный иммунный ответ в юном возрасте. Титры антител после вакцинации в 9–14 лет выше, чем у подростков старше 15 лет и взрослых.

До какого возраста можно делать вакцинацию от ВПЧ и по какой схеме?

По инструкции вакцинация возможна до 45 лет и тремя дозами по схеме 0, 1–2 и 6 месяцев. По рекомендация ВОЗ от 2022 года всем лицам с неотягощенным анамнезом, без иммунодефицита, возможна схема с двумя дозами с интервалом 0 и 6–12 месяцев (минимальный интервал — 5 месяцев; при меньшем интервале нужна 3-я доза).

От каких типов ВПЧ защищают вакцины, существующие на рынке в России и насколько они снижают риск заболеваний, связанных с вирусом?

Все вакцины защищают от ВПЧ-16 и 18 (≈70% случаев рака шейки матки). В России зарегистрированы две вакцины: двухвалентная "Церварикс" и четырехвалентная "Гардасил", включающая помимо 16, 18 типа, 6 и 11, что обеспечивает дополнительную защиту аногенитальных бородавок. Эффективность очень высока: защита от предрака шейки матки (CIN2+/аденокарцинома in situ) составляет ≥96%, а против аногенитальных бородавок — до 100%.

Нужно ли сдавать анализ на ВПЧ перед вакцинацией?

Нет. Тестирование на ДНК ВПЧ перед вакцинацией не рекомендуется. Вакцинация показана даже при положительном результате теста на ВПЧ, поскольку заражение сразу всеми типами вакцины маловероятно, а защита от остальных типов сохраняется. К тому же, у пациенток, у которых ВПЧ вызвал изменения и показано эксцизионное лечение (удаление поражённого участка ткани – прим.ред), вакцинация снижает риск рецидива, так как защищает от реинфекции.

Насколько безопасны вакцины от ВПЧ? Какие побочные эффекты действительно возможны?

Профиль безопасности очень благоприятен. В клинических исследованиях участвовало более 15 000 человек на каждую вакцину, а за все время вакцинировались миллионы людей без серьёзных сигналов безопасности. Наиболее частые побочные эффекты : боль, покраснение, отёк в месте инъекции.

Может ли вакцина от ВПЧ повлиять на фертильность, менструальный цикл или будущую беременность?

Нет доказательств, что вакцина снижает фертильность. Проведенные анализы не выявили связи с бесплодием у женщин или повреждением яичников. Некоторые исследования показали небольшое повышение частоты регистрации нарушений цикла, но они не доказывают вред от вакцинации, так как связь не причинно-следственная. По беременности: вакцину не вводят во время беременности из-за ограниченности данных, но рутинно делать тест на беременность не требуется. При случайном введении во время беременности никаких вмешательств не нужно, последующие дозы откладывают до родов; накопленные данные не показывают неблагоприятного влияния на исходы беременности. Кормящим вакцинация разрешена.

Нужно ли после вакцинации продолжать проходить скрининг рака шейки матки?

Да, обязательно. Скрининг рака шейки матки показан независимо от статуса вакцинации. Причины: вакцина покрывает не все онкогенные типы, а привитые в более старшем возрасте могли уже иметь инфекцию.

Нужно ли вакцинировать мальчиков и мужчин, если основная ассоциация ВПЧ — рак шейки матки?

Да, схема и возраст все те же. Хотя исторически сложилось, что акцент всегда на раке шейки матки, ВПЧ вызывает у мужчин рак ануса, полового члена и ротоглотки, а также аногенитальные бородавки. Вакцинация мальчиков также снижает передачу вируса и даёт популяционный эффект.

Можно ли полностью защититься от ВПЧ с помощью презерватива и вакцинации?

Полную (100%) защиту не дает ни один метод, но их сочетание существенно снижает риск. Презервативы при постоянном и правильном использовании снижают заражение онкогенным ВПЧ примерно на 70% у женщин, но не защищают полностью, так как ВПЧ передаётся контактом "кожа-к-коже" и может поражать области, неприкрытые презервативом. Вакцинация высокоэффективна против целевых типов, но не покрывает все онкогенные типы. Поэтому оптимальная стратегия — вакцинация + барьерная контрацепция + регулярный скрининг.

Что бы вы сказали родителям, которые сомневаются, стоит ли прививать от ВПЧ 12–13-летнюю дочь?

– Это вакцина против рака: она предотвращает рак шейки матки и другие ВПЧ-ассоциированные образования.

– Возраст 11–12 лет оптимален, потому что эффект максимален до контакта с вирусом, а иммунный ответ в этом возрасте сильнее — значит, достаточно всего 2 доз вместо 3.

– Безопасность подтверждена миллионами доз и 15+ годами наблюдения.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)

Мифы о ВПЧ

Несмотря на то что о ВПЧ говорят всё чаще, вокруг вируса и вакцинации по-прежнему много заблуждений. Вместе с гинекологом Нафисой Понамарчук разобрались, какие из распространённых мифов не имеют под собой оснований.

ВПЧ бывает только у людей, у которых было много половых партнеров

ВПЧ настолько распространён, что заразиться может человек и с единственным партнёром.

ВПЧ всегда приводит к раку

Большинство инфекций (≈90%) элиминируются (исчезают из организма – прим.ред.) за 2 года, к раку приводят менее 1% — только при длительной персистенции (длительном сохранении вируса в организме – прим.ред) онкогенного типа.

Новый положительный ВПЧ означает, что партнёр изменял

Новый положительный ВПЧ может быть реактивацией (повторное появление активности вируса – прим.ред) давней инфекции и не говорит о том, что партнер изменил.

Вакцина от ВПЧ вызывает бесплодие

Нет, профиль безопасности изучен годами наблюдений и повышения частоты бесплодия у привитых не выявлено.

Если человек уже начал половую жизнь, прививаться от ВПЧ бессмысленно

Польза сохраняется, поскольку заражение сразу всеми типами маловероятно, и вакцина защитит от ещё не встреченных типов

Если у человека уже обнаружен ВПЧ, нет смысла делать прививку

Вакцинация рекомендуется даже при положительном тесте, поскольку она защитит от остальных типов. К тому же, отдельные исследования даже предполагают более высокую элиминацию (исчезновение из организма – прим.ред.) инфекции у привитых ВПЧ-положительных пациентов.

ВПЧ нужно лечить противовирусными препаратами и иммуномодуляторами

Ни один препарат не доказал эффективности в эрадикации (полном уничтожение инфекции – прим.ред.) ВПЧ-инфекции. Основа ведения — наблюдение, доказательное лечение предраковых поражений (биопсия, эксцизия (хирургическое удаление изменённого участка ткани – прим.ред.)), вакцинация и скрининг.

Коллаж: Piter.TV