Меры направлены на обеспечение безопасности граждан.

С 17 ноября в Санкт‑Петербурге начнет действовать запрет на проведение и посещение публичных мероприятий за пределами гайд‑парков. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Смольного.

Как следует из документа, новые меры направлены на усиление охраны общественного порядка и повышение уровня безопасности в городе. При этом запрет не будет действовать в случаях, согласованных с МВД и Росгвардией.

Ограничения не распространяются на гайд‑парки — для проведения акций в этих зонах правила остаются иными. Комитет по законности, правопорядку и безопасности утвердил две такие площадки: территория в парке Екатерингоф (рядом со зданием по адресу: Лифляндская улица, дом 12 б) и площадка в Удельном парке — в 520 метрах от проспекта Энгельса и в 260 метрах от проспекта Испытателей.

При этом и в гайд‑парках проведение мероприятий возможно лишь при соблюдении ряда условий. Так, в течение одного дня на площадке разрешено организовывать только одну акцию, а численность участников не должна превышать 500 человек. Кроме того, сами площадки обязаны быть должным образом оборудованы, на них должны быть предусмотрены туалеты, подиум и необходимое техническое оснащение.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга отклонили заявку на митинг коммунистов 7 ноября.

Фото: Piter.TV