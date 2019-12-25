Смольный поздравил совхоз "Детскосельский" с 95-летием со дня основания

Совхоз "Детскосельский" за год производит около 100 тысяч тонн молока.

Совхоз "Детскосельский" отметил 95-летие со дня основания. Сельскохозяйственное предприятие было создано 1 ноября 1931 года. С юбилеем коллектив и ветеранов поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что на протяжении почти века совхоз остается одним из значимых предприятий агропромышленного комплекса и участвует в обеспечении продовольственной безопасности Северной столицы.

Особая страница в истории "Детскосельского" связана с Великой Отечественной войной. С сентября 1941 года предприятие находилось на переднем крае обороны Ленинграда. Несмотря на обстрелы и бомбардировки, работники продолжали собирать урожай и отправлять овощи в осажденный город.

Сегодня совхоз продолжает вносить вклад в обеспечение Петербурга продовольствием. Ежегодно предприятие производит около 100 тыс. тонн молока. Александр Беглов пожелал сотрудникам здоровья и дальнейших успехов в работе.

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