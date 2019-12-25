В тренерский штаб петербургского СКА вошли новые специалисты.

Тренерский штаб петербургского СКА пополнили Владимир Воробьёв и Евгений Михалкевич. Оба специалиста ранее работали помощниками главного тренера Андрея Разина в магнитогорском "Металлурге". О назначениях сообщил хоккейный клуб.

Владимир Воробьёв — воспитанник череповецкого хоккея. В качестве игрока он выступал за "Северсталь", московское "Динамо", "Ак Барс" и "Салават Юлаев", а также четыре сезона провёл в Северной Америке. За время игровой карьеры стал чемпионом России, дважды серебряным и дважды бронзовым призёром национального первенства, а также обладателем Кубка европейских чемпионов.

После завершения выступлений Воробьёв работал тренером в "Северстали", "Донбассе", "Барысе", московском "Динамо", "Амуре" и "Автомобилисте". В магнитогорском "Металлурге" он в течение двух с половиной сезонов занимал должность ассистента главного тренера.

Евгений Михалкевич также родился в Череповце и прошёл местную хоккейную школу. В игровой карьере он представлял череповецкий "Металлург", "Коминефть", саратовский "Кристалл", тюменский "Рубин" и "Кристалл" из Электростали. Кроме того, один сезон провёл в Польше.

Тренерскую деятельность Михалкевич начал в системе "Северстали", где работал с командами разных возрастов, включая основной состав. Позднее он сотрудничал с ХК "Питер", Академией СКА, "СКА-Невой" и тюменским "Рубином".

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere