Петербург сохраняет память о воинской доблести поколений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днём военной присяги, который отмечается 21 ноября. Обращение главы города опубликовала пресс-служба Смольного.

Памятную дату установили в 2023 году. Её исторической основой стал указ Петра Первого от 21 ноября 1721 года, который закрепил принесение присяги военными, гражданскими и духовными лицами, а также солдатами при поступлении на службу.

Беглов отметил, что для города со званием Героя этот день связан с памятью о защитниках Ленинграда, бойцах Красной Армии, краснофлотцах, ополченцах и жителях блокадного города. Их мужество и стойкость, по словам губернатора, стали примером для следующих поколений.

В школах, кадетских корпусах и патриотических клубах Петербурга изучают историю обороны города, проводят встречи с ветеранами и готовят молодёжь к службе в Вооружённых силах. Глава города подчеркнул, что принятие присяги — важный этап в жизни военнослужащего, а её текст отражает многовековые традиции воинского долга и чести.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)