Петербурженка спросила Беглова о защите жителей после взрыва машины.

Власти Петербурга прокомментировали подрыв автомобиля в Славянке, в результате которого погиб военнослужащий. Поводом стал вопрос горожанки, опубликованный в комментариях на странице губернатора Александра Беглова.

Жительница обратила внимание, что взрыв произошёл рядом с крупным жилым комплексом в спальном районе, и поинтересовалась, планируется ли менять систему обеспечения безопасности населения. По её словам, в момент происшествия рядом могли оказаться дети, женщины и пожилые люди.

На обращение ответил Комитет по вопросам законности. В ведомстве заявили, что Россия и Петербург столкнулись с беспрецедентной террористической угрозой. По информации комитета, городские власти совместно с силовыми структурами принимают необходимые меры для защиты жителей.

Также в ответе сообщили, что органы власти разработали алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций. В комитете подчеркнули, что предотвратить преступления помогает бдительность и неравнодушие горожан.

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Фото: Piter.TV